Матч завершен
Локомотив
Москва
1:0
Матч завершен
Крылья Советов
Самара
РПЛ, 16 тур

РПЛ,

16 тур

Россия
9 июля 2004, 23:00 МСК
9.07.2004, 23:00 МСК
пятница
Составы