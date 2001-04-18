Матч завершен
Локомотив
Москва
1:2
Матч завершен
Крылья Советов
Самара
РПЛ, 6 тур

РПЛ,

6 тур

Россия
17 апр. 2001, 23:00 МСК
17.04.2001, 23:00 МСК
вторник
Составы