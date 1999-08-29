Локомотив - Крылья Советов: 28 августа 1999 смотреть онлайн

Матч завершен
Локомотив
Москва
2:0

Локомотив - Крылья Советов: 28 августа 1999 смотреть онлайн

Матч завершен
Крылья Советов
Самара
РПЛ, 22 тур

РПЛ,

22 тур

Россия
28 авг. 1999, 23:00 МСК
28.08.1999, 23:00 МСК
суббота
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События
Прошлые матчи
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Предварительный состав

Локомотив
мин
1
Гилерме
Гилерме
31
Рыбус
Мацей Рыбус
5
Хеведес
Бенедикт Хеведес
33
Кверквелия
Соломон Кверквелия
20
Игнатьев
Владислав Игнатьев
23
Мариу
Жоау Мариу
6
Баринов
Дмитрий Баринов
7
Крыховяк
Гжегож Крыховяк
59
Миранчук
Алексей Миранчук
96
Жемалетдинов
Рифат Жемалетдинов
19
Эдер
Эдер
Запасные
77
Коченков
Антон Коченков
-
30
Медведев
Никита Медведев
-
17
Живоглядов
Дмитрий Живоглядов
-
3
Идову
Брайан Идову
-
34
Магкеев
Станислав Магкеев
-
4
Серкейра
Мурило Серкейра
-
89
Коломейцев
Александр Коломейцев
-
94
Рыбчинский
Дмитрий Рыбчинский
-
69
Куликов
Даниил Куликов
-
67
Тугарев
Роман Тугарев
-
93
Сулейманов
Тимур Сулейманов
-
Крылья Советов
мин
22
Анюков
Александр Анюков
39
Фролов
Евгений Фролов
77
Кабутов
Дмитрий Кабутов
40
Тимофеев
Артем Тимофеев
18
Зеффан
Мехди Зеффан
3
Чернов
Никита Чернов
50
Карпов
Максим Карпов
28
Антон
Пол Антон
9
Радонич
Деян Радонич
15
Глушенков
Максим Глушенков
11
Попович
Денис Попович
Запасные
81
Овсянников
Богдан Овсянников
-
1
Рыжиков
Сергей Рыжиков
-
23
Комбаров
Дмитрий Комбаров
-
44
Чичерин
Никита Чичерин
-
90
Бурлак
Тарас Бурлак
-
2
Полуяхтов
Владимир Полуяхтов
-
8
Гацкан
Александр Гацкан
-
20
Мияилович
Срджан Мияилович
-
30
Иванов
Сергей Иванов
-
10
Терехов
Антон Терехов
-
7
Хади
Сафа Хади
-
69
Голенков
Егор Голенков
-

События

Матч окончен 2:0

Прошлые матчи

30.06.2020 30 июня 2020 вт 18:00
Локомотив
1 : 1
Крылья Советов
30.06.2020 30 июня 2020 вт 18:00
Локомотив
1
Крылья Советов
1
03.08.2019 03 авг. 2019 сб 16:30
Крылья Советов
1 : 2
Локомотив
03.08.2019 03 авг. 2019 сб 16:30
Крылья Советов
1
Локомотив
2
02.03.2019 02 марта 2019 сб 16:30
Локомотив
2 : 2
Крылья Советов
02.03.2019 02 марта 2019 сб 16:30
Локомотив
2
Крылья Советов
2
19.08.2018 19 авг. 2018 вс 16:30
Крылья Советов
0 : 1
Локомотив
19.08.2018 19 авг. 2018 вс 16:30
Крылья Советов
0
Локомотив
1
21.09.2017 21 сент. 2017 чт 18:30
Крылья Советов
3 : 2
Локомотив
21.09.2017 21 сент. 2017 чт 18:30
Крылья Советов
3
Локомотив
2
05.03.2017 05 марта 2017 вс 14:00
Крылья Советов
0 : 3
Локомотив
05.03.2017 05 марта 2017 вс 14:00
Крылья Советов
0
Локомотив
3
27.10.2016 27 окт. 2016 чт 18:00
Крылья Советов
1 : 3
Локомотив
27.10.2016 27 окт. 2016 чт 18:00
Крылья Советов
1
Локомотив
3
21.08.2016 21 авг. 2016 вс 20:30
Локомотив
0 : 0
Крылья Советов
21.08.2016 21 авг. 2016 вс 20:30
Локомотив
0
Крылья Советов
0
11.04.2016 11 апр. 2016 пн 18:00
Крылья Советов
0 : 0
Локомотив
11.04.2016 11 апр. 2016 пн 18:00
Крылья Советов
0
Локомотив
0
20.09.2015 20 сент. 2015 вс 19:30
Локомотив
2 : 0
Крылья Советов
20.09.2015 20 сент. 2015 вс 19:30
Локомотив
2
Крылья Советов
0
10.03.2014 10 марта 2014 пн 15:30
Локомотив
2 : 1
Крылья Советов
10.03.2014 10 марта 2014 пн 15:30
Локомотив
2
Крылья Советов
1
05.10.2013 05 окт. 2013 сб 15:00
Крылья Советов
2 : 2
Локомотив
05.10.2013 05 окт. 2013 сб 15:00
Крылья Советов
2
Локомотив
2
19.11.2012 19 нояб. 2012 пн 16:45
Крылья Советов
0 : 1
Локомотив
19.11.2012 19 нояб. 2012 пн 16:45
Крылья Советов
0
Локомотив
1
28.07.2012 28 июля 2012 сб 18:00
Локомотив
2 : 0
Крылья Советов
28.07.2012 28 июля 2012 сб 18:00
Локомотив
2
Крылья Советов
0
07.08.2011 07 авг. 2011 вс 19:00
Локомотив
0 : 0
Крылья Советов
07.08.2011 07 авг. 2011 вс 19:00
Локомотив
0
Крылья Советов
0
09.04.2011 09 апр. 2011 сб 13:00
Крылья Советов
1 : 0
Локомотив
09.04.2011 09 апр. 2011 сб 13:00
Крылья Советов
1
Локомотив
0
07.08.2010 07 авг. 2010 сб 20:00
Крылья Советов
0 : 0
Локомотив
07.08.2010 07 авг. 2010 сб 20:00
Крылья Советов
0
Локомотив
0
20.03.2010 20 марта 2010 сб 19:00
Локомотив
3 : 0
Крылья Советов
20.03.2010 20 марта 2010 сб 19:00
Локомотив
3
Крылья Советов
0
09.08.2009 09 авг. 2009 вс 15:00
Крылья Советов
1 : 3
Локомотив
09.08.2009 09 авг. 2009 вс 15:00
Крылья Советов
1
Локомотив
3
05.04.2009 05 апр. 2009 вс 13:00
Локомотив
2 : 1
Крылья Советов
05.04.2009 05 апр. 2009 вс 13:00
Локомотив
2
Крылья Советов
1

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