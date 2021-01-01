Матч завершен
Локомотив
Москва
1:0
Матч завершен
Крылья Советов
Самара
РПЛ, 2 тур

РПЛ,

2 тур

Россия
13 марта 1993, -:- МСК
13.03.1993, -:- МСК
суббота
Составы