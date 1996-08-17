Матч завершен
Локомотив
Москва
2:0
Матч завершен
КАМАЗ
Набережные Челны
РПЛ, 23 тур

РПЛ,

23 тур

Россия
16 авг. 1996, 23:00 МСК
16.08.1996, 23:00 МСК
пятница
Составы