Локомотив - Химки: 04 марта 2022 смотреть онлайн

Локомотив
Москва
-:-

Локомотив - Химки: 04 марта 2022 смотреть онлайн

Химки
Химки
РПЛ, 20 тур

РПЛ,

20 тур

Россия
4 марта 2022, -:- МСК
4.03.2022, -:- МСК
пятница
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Предварительный состав

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Локомотив
мин
1
Гилерме
Гилерме
14
Чорлука
Ведран Чорлука
3
Пабло
Пабло
37
Магкеев
Станислав Магкеев
94
Рыбчинский
Дмитрий Рыбчинский
45
Сильянов
Александр Сильянов
25
Камано
Франсуа Камано
69
Куликов
Даниил Куликов
7
Крыховяк
Гжегож Крыховяк
17
Жемалетдинов
Рифат Жемалетдинов
9
Смолов
Федор Смолов
Запасные
77
Коченков
Антон Коченков
-
53
Худяков
Даниил Худяков
-
2
Живоглядов
Дмитрий Живоглядов
-
4
Лысцов
Виталий Лысцов
-
27
Серкейра
Мурило Серкейра
-
11
Миранчук
Антон Миранчук
-
74
Черный
Артур Черный
-
38
Титков
Николай Титков
-
82
Петухов
Илья Петухов
-
88
Лисакович
Виталий Лисакович
-
Главный тренер
Марко Николич
Химки
мин
22
Лантратов
Илья Лантратов
4
Идову
Брайан Идову
6
Тихий
Дмитрий Тихий
15
Данилкин
Егор Данилкин
25
Филин
Александр Филин
3
Дагерсталь
Филип Дагерсталь
2
Логашов
Арсений Логашов
28
Могилевец
Павел Могилевец
44
Кухарчук
Илья Кухарчук
45
Конате
Мохамед Конате
19
Себай
Сенин Себай
Запасные
1
Хомич
Дмитрий Хомич
-
35
Генералов
Егор Генералов
-
42
Тихонов
Михаил Тихонов
-
5
Трошечкин
Александр Трошечкин
-
21
Камышев
Илья Камышев
-
63
Казанцев
Данил Казанцев
-
17
Корян
Аршак Корян
-
10
Алиев
Камран Алиев
-
Главный тренер
Игорь Черевченко

Прошлые матчи

17.12.2020 17 дек. 2020 чт 18:00
Химки
3 : 2
Локомотив
17.12.2020 17 дек. 2020 чт 18:00
Химки
3
Локомотив
2
04.10.2020 04 окт. 2020 вс 14:00
Локомотив
2 : 1
Химки
04.10.2020 04 окт. 2020 вс 14:00
Локомотив
2
Химки
1
21.09.2016 21 сент. 2016 ср 20:00
Химки
0 : 3
Локомотив
21.09.2016 21 сент. 2016 ср 20:00
Химки
0
Локомотив
3
29.11.2009 29 нояб. 2009 вс 14:00
Химки
1 : 3
Локомотив
29.11.2009 29 нояб. 2009 вс 14:00
Химки
1
Локомотив
3
14.03.2009 14 марта 2009 сб 16:30
Локомотив
1 : 1
Химки
14.03.2009 14 марта 2009 сб 16:30
Локомотив
1
Химки
1
19.10.2008 19 окт. 2008 вс 18:00
Локомотив
0 : 2
Химки
19.10.2008 19 окт. 2008 вс 18:00
Локомотив
0
Химки
2
16.05.2008 16 мая 2008 пт 17:00
Химки
2 : 2
Локомотив
16.05.2008 16 мая 2008 пт 17:00
Химки
2
Локомотив
2
18.07.2007 18 июля 2007 ср 18:00
Химки
1 : 2
Локомотив
18.07.2007 18 июля 2007 ср 18:00
Химки
1
Локомотив
2
14.04.2007 14 апр. 2007 сб 17:00
Локомотив
1 : 0
Химки
14.04.2007 14 апр. 2007 сб 17:00
Локомотив
1
Химки
0

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