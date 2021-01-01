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Локомотив VS Динамо
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Локомотив - Динамо: 09 апреля 1992 смотреть онлайн
Матч завершен
Локомотив
Москва
3:0
Локомотив - Динамо: 09 апреля 1992 смотреть онлайн
Матч завершен
Динамо
Ставрополь
РПЛ, 3 тур
РПЛ,
3 тур
Россия
9 апр. 1992, 23:00 МСК
9.04.1992, 23:00 МСК
четверг
Составы
События
Прошлые матчи
Новости
Травмы
Прогнозы
Предварительный состав
Локомотив
мин
1
Гилерме
Гилерме
31
Рыбус
Мацей Рыбус
14
Чорлука
Ведран Чорлука
3
Пабло
Пабло
2
Живоглядов
Дмитрий Живоглядов
69
Куликов
Даниил Куликов
7
Крыховяк
Гжегож Крыховяк
76
Мухин
Максим Мухин
17
Жемалетдинов
Рифат Жемалетдинов
25
Камано
Франсуа Камано
88
Лисакович
Виталий Лисакович
Запасные
77
Коченков
Антон Коченков
-
60
Савин
Андрей Савин
-
4
Лысцов
Виталий Лысцов
-
37
Магкеев
Станислав Магкеев
-
27
Серкейра
Мурило Серкейра
-
45
Сильянов
Александр Сильянов
-
6
Баринов
Дмитрий Баринов
-
74
Черный
Артур Черный
-
38
Титков
Николай Титков
-
9
Смолов
Федор Смолов
-
19
Эдер
Эдер
-
92
Агеев
Михаил Агеев
-
Динамо
мин
15
Зюзин
Максим Зюзин
88
Галыш
Виталий Галыш
8
Чернышев
Сергей Чернышев
2
Ионов
Илья Ионов
13
Семякин
Роман Семякин
1
Книга
Денис Книга
23
Борисов
Михаил Борисов
69
Васенин
Денис Васенин
Запасные
7
Курачинов
Азамат Курачинов
-
События
Матч окончен 3:0
Прошлые матчи
02.10.1994
02 окт. 1994
вс
-:-
Динамо
0 : 1
Локомотив
02.10.1994
02 окт. 1994
вс
-:-
Динамо
0
Локомотив
1
07.04.1994
07 апр. 1994
чт
23:00
Локомотив
0 : 0
Динамо
07.04.1994
07 апр. 1994
чт
23:00
Локомотив
0
Динамо
0
27.08.1993
27 авг. 1993
пт
23:00
Локомотив
1 : 1
Динамо
27.08.1993
27 авг. 1993
пт
23:00
Локомотив
1
Динамо
1
05.05.1993
05 мая 1993
ср
23:00
Динамо
0 : 0
Локомотив
05.05.1993
05 мая 1993
ср
23:00
Динамо
0
Локомотив
0
01.07.1992
01 июля 1992
ср
23:00
Динамо
0 : 1
Локомотив
01.07.1992
01 июля 1992
ср
23:00
Динамо
0
Локомотив
1
09.04.1992
09 апр. 1992
чт
23:00
Локомотив
3 : 0
Динамо
09.04.1992
09 апр. 1992
чт
23:00
Локомотив
3
Динамо
0
Новости
В сборную России вызван 19-летний Мухин. Он никогда не играл за молодежку, а еще судился, отказываясь идти в «Зенит»
#Максим Мухин
19 марта, 21:10
«Отказался от алкоголя – никого из друзей не осталось». Главное из интервью Денисова – о жизни во время и после футбола
#Игорь Денисов
15 марта, 20:45
Камано не забивал за «Локомотив» полгода и ни с кем не разговаривал. Сейчас ожил
#Франсуа Камано
14 марта, 20:41
Толпа молодежки «Чертаново» вытолкала на улицу и избила игрока «Локо». Итог – сотрясение и сломанный нос
#Локомотив
14 марта, 14:24
Наш евросезон – все. Вылет от грузин, разгром от бельгийцев, провал по коэффициентам, а побеждал только «Краснодар»
#Лига Европы
26 февраля, 00:50
#
Новости матча
КДК дисквалифицировал на 6 месяцев игрока «Чертаново», который избил футболиста «Локо»
18 марта, 19:13
«Локомотив» выиграл все пять матчей в 2021 году и пропустил всего один гол
18 марта, 19:04
«Локомотив» выиграл у «Уфы» и вышел на третье место в РПЛ
18 марта, 18:55
«Локомотив» обыграл «Сочи» и вышел на четвертое место в таблице РПЛ. У него 0 поражений после зимней паузы
14 марта, 21:09
Камано забил в РПЛ впервые за 17 матчей
14 марта, 20:51
«Локомотив» не провел онлайн с «Арсеналом» и не обновляет соцсети. Инсайдеры писали об увольнениях в пресс-службе
08 марта, 18:58
«Арсенал» проиграл «Локомотиву», не забив в седьмом матче РПЛ подряд. Последний гол был в ноябре
08 марта, 16:01
Смолов вышел на замену в игре с «Арсеналом». За шесть минут он отдал голевую и забил впервые с сентября
08 марта, 15:43