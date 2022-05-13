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Локомотив VS Динамо
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Локомотив - Динамо: 13 мая 2022 смотреть онлайн
Локомотив
Москва
-:-
Локомотив - Динамо: 13 мая 2022 смотреть онлайн
Динамо
Москва
РПЛ, 29 тур
РПЛ,
29 тур
Россия
13 мая 2022, -:- МСК
13.05.2022, -:- МСК
пятница
Составы
События
Прошлые матчи
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Травмы
Прогнозы
Предварительный состав
Подробнее
Локомотив
мин
1
Гилерме
Гилерме
14
Чорлука
Ведран Чорлука
3
Пабло
Пабло
37
Магкеев
Станислав Магкеев
94
Рыбчинский
Дмитрий Рыбчинский
45
Сильянов
Александр Сильянов
25
Камано
Франсуа Камано
69
Куликов
Даниил Куликов
7
Крыховяк
Гжегож Крыховяк
17
Жемалетдинов
Рифат Жемалетдинов
9
Смолов
Федор Смолов
Запасные
77
Коченков
Антон Коченков
-
53
Худяков
Даниил Худяков
-
2
Живоглядов
Дмитрий Живоглядов
-
4
Лысцов
Виталий Лысцов
-
27
Серкейра
Мурило Серкейра
-
11
Миранчук
Антон Миранчук
-
74
Черный
Артур Черный
-
38
Титков
Николай Титков
-
82
Петухов
Илья Петухов
-
88
Лисакович
Виталий Лисакович
-
Главный тренер
Марко Николич
Динамо
мин
31
Лещук
Игорь Лещук
7
Скопинцев
Дмитрий Скопинцев
5
Нойштедтер
Роман Нойштедтер
24
Евгеньев
Роман Евгеньев
2
Варела
Гильермо Варела
74
Фомин
Даниил Фомин
8
Моро
Никола Моро
53
Шиманьски
Себастьян Шиманьски
19
Лесовой
Даниил Лесовой
70
Тюкавин
Константин Тюкавин
47
Захарян
Арсен Захарян
Запасные
16
Будачев
Иван Будачев
-
4
Паршивлюк
Сергей Паршивлюк
-
3
Плиев
Заурбек Плиев
-
12
Липовой
Данил Липовой
-
79
Слепов
Сергей Слепов
-
50
Кутицкий
Александр Кутицкий
-
77
Каборе
Шарль Каборе
-
20
Грулев
Вячеслав Грулев
-
22
Школик
Игорь Школик
-
11
Комличенко
Николай Комличенко
-
9
Н'Жи
Клинтон Н'Жи
-
10
Игбун
Сильвестр Игбун
-
Главный тренер
Сандро Шварц
Прошлые матчи
08.05.2021
08 мая 2021
сб
16:30
Локомотив
0 : 0
Динамо
08.05.2021
08 мая 2021
сб
16:30
Локомотив
0
Динамо
0
08.11.2020
08 нояб. 2020
вс
19:00
Динамо
5 : 1
Локомотив
08.11.2020
08 нояб. 2020
вс
19:00
Динамо
5
Локомотив
1
01.12.2019
01 дек. 2019
вс
16:30
Локомотив
1 : 2
Динамо
01.12.2019
01 дек. 2019
вс
16:30
Локомотив
1
Динамо
2
18.08.2019
18 авг. 2019
вс
19:00
Динамо
1 : 2
Локомотив
18.08.2019
18 авг. 2019
вс
19:00
Динамо
1
Локомотив
2
30.03.2019
30 марта 2019
сб
14:00
Динамо
0 : 1
Локомотив
30.03.2019
30 марта 2019
сб
14:00
Динамо
0
Локомотив
1
14.09.2018
14 сент. 2018
пт
19:30
Локомотив
1 : 1
Динамо
14.09.2018
14 сент. 2018
пт
19:30
Локомотив
1
Динамо
1
14.04.2018
14 апр. 2018
сб
14:00
Динамо
0 : 4
Локомотив
14.04.2018
14 апр. 2018
сб
14:00
Динамо
0
Локомотив
4
01.10.2017
01 окт. 2017
вс
16:30
Локомотив
3 : 0
Динамо
01.10.2017
01 окт. 2017
вс
16:30
Локомотив
3
Динамо
0
30.11.2015
30 нояб. 2015
пн
19:00
Динамо
2 : 2
Локомотив
30.11.2015
30 нояб. 2015
пн
19:00
Динамо
2
Локомотив
2
02.08.2015
02 авг. 2015
вс
13:30
Локомотив
1 : 1
Динамо
02.08.2015
02 авг. 2015
вс
13:30
Локомотив
1
Динамо
1
04.04.2015
04 апр. 2015
сб
14:15
Динамо
2 : 2
Локомотив
04.04.2015
04 апр. 2015
сб
14:15
Динамо
2
Локомотив
2
02.11.2014
02 нояб. 2014
вс
13:30
Локомотив
4 : 2
Динамо
02.11.2014
02 нояб. 2014
вс
13:30
Локомотив
4
Динамо
2
24.11.2013
24 нояб. 2013
вс
12:30
Локомотив
1 : 0
Динамо
24.11.2013
24 нояб. 2013
вс
12:30
Локомотив
1
Динамо
0
21.09.2013
21 сент. 2013
сб
12:30
Динамо
1 : 3
Локомотив
21.09.2013
21 сент. 2013
сб
12:30
Динамо
1
Локомотив
3
09.03.2013
09 марта 2013
сб
12:30
Динамо
1 : 0
Локомотив
09.03.2013
09 марта 2013
сб
12:30
Динамо
1
Локомотив
0
25.08.2012
25 авг. 2012
сб
12:30
Локомотив
2 : 3
Динамо
25.08.2012
25 авг. 2012
сб
12:30
Локомотив
2
Динамо
3
06.05.2012
06 мая 2012
вс
13:00
Динамо
2 : 2
Локомотив
06.05.2012
06 мая 2012
вс
13:00
Динамо
2
Локомотив
2
01.04.2012
01 апр. 2012
вс
17:30
Локомотив
0 : 2
Динамо
01.04.2012
01 апр. 2012
вс
17:30
Локомотив
0
Динамо
2
26.06.2011
26 июня 2011
вс
20:00
Динамо
4 : 1
Локомотив
26.06.2011
26 июня 2011
вс
20:00
Динамо
4
Локомотив
1
12.03.2011
12 марта 2011
сб
18:30
Локомотив
3 : 2
Динамо
12.03.2011
12 марта 2011
сб
18:30
Локомотив
3
Динамо
2
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