Локомотив - Динамо: 09 мая 2021 смотреть онлайн

Локомотив
Москва
-:-

Локомотив - Динамо: 09 мая 2021 смотреть онлайн

Динамо
Москва
РПЛ, 29 тур

РПЛ,

29 тур

Россия
9 мая 2021, -:- МСК
9.05.2021, -:- МСК
воскресенье
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Прошлые матчи
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Предварительный состав

Локомотив
мин
1
Гилерме
Гилерме
31
Рыбус
Мацей Рыбус
14
Чорлука
Ведран Чорлука
3
Пабло
Пабло
2
Живоглядов
Дмитрий Живоглядов
69
Куликов
Даниил Куликов
7
Крыховяк
Гжегож Крыховяк
76
Мухин
Максим Мухин
17
Жемалетдинов
Рифат Жемалетдинов
25
Камано
Франсуа Камано
88
Лисакович
Виталий Лисакович
Запасные
77
Коченков
Антон Коченков
-
60
Савин
Андрей Савин
-
4
Лысцов
Виталий Лысцов
-
37
Магкеев
Станислав Магкеев
-
27
Серкейра
Мурило Серкейра
-
45
Сильянов
Александр Сильянов
-
6
Баринов
Дмитрий Баринов
-
74
Черный
Артур Черный
-
38
Титков
Николай Титков
-
9
Смолов
Федор Смолов
-
19
Эдер
Эдер
-
92
Агеев
Михаил Агеев
-
Динамо
мин
1
Шунин
Антон Шунин
7
Скопинцев
Дмитрий Скопинцев
18
Ордец
Иван Ордец
24
Евгеньев
Роман Евгеньев
2
Варела
Гильермо Варела
20
Грулев
Вячеслав Грулев
19
Лесовой
Даниил Лесовой
74
Фомин
Даниил Фомин
8
Моро
Никола Моро
47
Захарян
Арсен Захарян
53
Шиманьски
Себастьян Шиманьски
Запасные
31
Лещук
Игорь Лещук
-
4
Паршивлюк
Сергей Паршивлюк
-
3
Плиев
Заурбек Плиев
-
12
Липовой
Данил Липовой
-
50
Кутицкий
Александр Кутицкий
-
77
Каборе
Шарль Каборе
-
5
Нойштедтер
Роман Нойштедтер
-
22
Школик
Игорь Школик
-
11
Комличенко
Николай Комличенко
-
9
Н'Жи
Клинтон Н'Жи
-
10
Игбун
Сильвестр Игбун
-
70
Тюкавин
Константин Тюкавин
-

Прошлые матчи

08.11.2020 08 нояб. 2020 вс 19:00
Динамо
5 : 1
Локомотив
08.11.2020 08 нояб. 2020 вс 19:00
Динамо
5
Локомотив
1
01.12.2019 01 дек. 2019 вс 16:30
Локомотив
1 : 2
Динамо
01.12.2019 01 дек. 2019 вс 16:30
Локомотив
1
Динамо
2
18.08.2019 18 авг. 2019 вс 19:00
Динамо
1 : 2
Локомотив
18.08.2019 18 авг. 2019 вс 19:00
Динамо
1
Локомотив
2
30.03.2019 30 марта 2019 сб 14:00
Динамо
0 : 1
Локомотив
30.03.2019 30 марта 2019 сб 14:00
Динамо
0
Локомотив
1
14.09.2018 14 сент. 2018 пт 19:30
Локомотив
1 : 1
Динамо
14.09.2018 14 сент. 2018 пт 19:30
Локомотив
1
Динамо
1
14.04.2018 14 апр. 2018 сб 14:00
Динамо
0 : 4
Локомотив
14.04.2018 14 апр. 2018 сб 14:00
Динамо
0
Локомотив
4
01.10.2017 01 окт. 2017 вс 16:30
Локомотив
3 : 0
Динамо
01.10.2017 01 окт. 2017 вс 16:30
Локомотив
3
Динамо
0
30.11.2015 30 нояб. 2015 пн 19:00
Динамо
2 : 2
Локомотив
30.11.2015 30 нояб. 2015 пн 19:00
Динамо
2
Локомотив
2
02.08.2015 02 авг. 2015 вс 13:30
Локомотив
1 : 1
Динамо
02.08.2015 02 авг. 2015 вс 13:30
Локомотив
1
Динамо
1
04.04.2015 04 апр. 2015 сб 14:15
Динамо
2 : 2
Локомотив
04.04.2015 04 апр. 2015 сб 14:15
Динамо
2
Локомотив
2
02.11.2014 02 нояб. 2014 вс 13:30
Локомотив
4 : 2
Динамо
02.11.2014 02 нояб. 2014 вс 13:30
Локомотив
4
Динамо
2
24.11.2013 24 нояб. 2013 вс 12:30
Локомотив
1 : 0
Динамо
24.11.2013 24 нояб. 2013 вс 12:30
Локомотив
1
Динамо
0
21.09.2013 21 сент. 2013 сб 12:30
Динамо
1 : 3
Локомотив
21.09.2013 21 сент. 2013 сб 12:30
Динамо
1
Локомотив
3
09.03.2013 09 марта 2013 сб 12:30
Динамо
1 : 0
Локомотив
09.03.2013 09 марта 2013 сб 12:30
Динамо
1
Локомотив
0
25.08.2012 25 авг. 2012 сб 12:30
Локомотив
2 : 3
Динамо
25.08.2012 25 авг. 2012 сб 12:30
Локомотив
2
Динамо
3
06.05.2012 06 мая 2012 вс 13:00
Динамо
2 : 2
Локомотив
06.05.2012 06 мая 2012 вс 13:00
Динамо
2
Локомотив
2
01.04.2012 01 апр. 2012 вс 17:30
Локомотив
0 : 2
Динамо
01.04.2012 01 апр. 2012 вс 17:30
Локомотив
0
Динамо
2
26.06.2011 26 июня 2011 вс 20:00
Динамо
4 : 1
Локомотив
26.06.2011 26 июня 2011 вс 20:00
Динамо
4
Локомотив
1
12.03.2011 12 марта 2011 сб 18:30
Локомотив
3 : 2
Динамо
12.03.2011 12 марта 2011 сб 18:30
Локомотив
3
Динамо
2
22.08.2010 22 авг. 2010 вс 15:00
Динамо
3 : 0
Локомотив
22.08.2010 22 авг. 2010 вс 15:00
Динамо
3
Локомотив
0

Новости

В сборную России вызван 19-летний Мухин. Он никогда не играл за молодежку, а еще судился, отказываясь идти в «Зенит»
#Максим Мухин
19 марта, 21:10
«Отказался от алкоголя – никого из друзей не осталось». Главное из интервью Денисова – о жизни во время и после футбола
#Игорь Денисов
15 марта, 20:45
Камано не забивал за «Локомотив» полгода и ни с кем не разговаривал. Сейчас ожил
#Франсуа Камано
14 марта, 20:41
Толпа молодежки «Чертаново» вытолкала на улицу и избила игрока «Локо». Итог – сотрясение и сломанный нос
#Локомотив
14 марта, 14:24
Наш евросезон – все. Вылет от грузин, разгром от бельгийцев, провал по коэффициентам, а побеждал только «Краснодар»
#Лига Европы
26 февраля, 00:50
# Новости матча
«Краснодар» проиграл «Динамо», ведя 2:0 к 59-й минуте
18 марта, 21:01
КДК дисквалифицировал на 6 месяцев игрока «Чертаново», который избил футболиста «Локо»
18 марта, 19:13
«Локомотив» выиграл все пять матчей в 2021 году и пропустил всего один гол
18 марта, 19:04
«Локомотив» выиграл у «Уфы» и вышел на третье место в РПЛ
18 марта, 18:55
«Локомотив» обыграл «Сочи» и вышел на четвертое место в таблице РПЛ. У него 0 поражений после зимней паузы
14 марта, 21:09
Камано забил в РПЛ впервые за 17 матчей
14 марта, 20:51
«Спартак» и «Динамо» провели три матча за сезон. Семь голов – семь разных авторов
13 марта, 21:10
«Спартак» обыграл «Динамо». У Соболева – 1+1
13 марта, 20:57