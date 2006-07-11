Матч завершен
Локомотив
Москва
2:0
Матч завершен
Динамо
Москва
РПЛ, 10 тур

РПЛ,

10 тур

Россия
10 июля 2006, 23:00 МСК
10.07.2006, 23:00 МСК
понедельник
Составы