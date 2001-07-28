Матч завершен
Локомотив
Москва
4:1
Матч завершен
Динамо
Москва
РПЛ, 19 тур

РПЛ,

19 тур

Россия
27 июля 2001, 23:00 МСК
27.07.2001, 23:00 МСК
пятница
Составы