Матч завершен
Локомотив
Москва
1:0
Матч завершен
Динамо
Москва
РПЛ, 8 тур

РПЛ,

8 тур

Россия
12 мая 2000, 23:00 МСК
12.05.2000, 23:00 МСК
пятница
Составы