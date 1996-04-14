Матч завершен
Локомотив
Москва
0:0
Матч завершен
Динамо
Москва
РПЛ, 7 тур

РПЛ,

7 тур

Россия
13 апр. 1996, 23:00 МСК
13.04.1996, 23:00 МСК
суббота
Составы