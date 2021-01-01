Матч завершен
Локомотив
Москва
0:2
Матч завершен
Динамо
Москва
РПЛ, 1 тур

РПЛ,

1 тур

Россия
15 марта 1994, -:- МСК
15.03.1994, -:- МСК
вторник
Составы