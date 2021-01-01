Матч завершен
Локомотив
Москва
3:0
Матч завершен
Динамо
Москва
РПЛ, 33 тур

РПЛ,

33 тур

Россия
24 окт. 1993, -:- МСК
24.10.1993, -:- МСК
воскресенье
Составы