Локомотив - Динамо: 29 июля 1992 смотреть онлайн

Матч завершен
Локомотив
Москва
2:0

Локомотив - Динамо: 29 июля 1992 смотреть онлайн

Матч завершен
Динамо
Москва
РПЛ, 17 тур

РПЛ,

17 тур

Россия
29 июля 1992, 23:00 МСК
29.07.1992, 23:00 МСК
среда
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Предварительный состав

Локомотив
мин
1
Гилерме
Гилерме
31
Рыбус
Мацей Рыбус
5
Хеведес
Бенедикт Хеведес
33
Кверквелия
Соломон Кверквелия
20
Игнатьев
Владислав Игнатьев
23
Мариу
Жоау Мариу
6
Баринов
Дмитрий Баринов
7
Крыховяк
Гжегож Крыховяк
59
Миранчук
Алексей Миранчук
96
Жемалетдинов
Рифат Жемалетдинов
19
Эдер
Эдер
Запасные
77
Коченков
Антон Коченков
-
30
Медведев
Никита Медведев
-
17
Живоглядов
Дмитрий Живоглядов
-
3
Идову
Брайан Идову
-
34
Магкеев
Станислав Магкеев
-
4
Серкейра
Мурило Серкейра
-
89
Коломейцев
Александр Коломейцев
-
94
Рыбчинский
Дмитрий Рыбчинский
-
69
Куликов
Даниил Куликов
-
67
Тугарев
Роман Тугарев
-
93
Сулейманов
Тимур Сулейманов
-
Динамо
мин
1
Шунин
Антон Шунин
77
Скопинцев
Дмитрий Скопинцев
18
Ордец
Иван Ордец
44
Шунич
Тони Шунич
17
Паршивлюк
Сергей Паршивлюк
34
Рауш
Константин Рауш
15
Нойштедтер
Роман Нойштедтер
88
Хильмарк
Оскар Хильмарк
53
Шиманьски
Себастьян Шиманьски
27
Комличенко
Николай Комличенко
20
Филипп
Максимилиан Филипп
Запасные
61
Сангаре
Дэвид Сангаре
-
3
Плиев
Заурбек Плиев
-
4
Рыков
Владимир Рыков
-
2
Морозов
Григорий Морозов
-
24
Евгеньев
Роман Евгеньев
-
77
Каборе
Шарль Каборе
-
23
Соснин
Антон Соснин
-
14
Юсупов
Артур Юсупов
-
22
Жоаозиньо
Жоаозиньо
-
8
Панченко
Кирилл Панченко
-
9
Н'Жи
Клинтон Н'Жи
-
44
Игбун
Сильвестр Игбун
-

События

Матч окончен 2:0

Прошлые матчи

08.11.2020 08 нояб. 2020 вс 19:00
Динамо
5 : 1
Локомотив
08.11.2020 08 нояб. 2020 вс 19:00
Динамо
5
Локомотив
1
01.12.2019 01 дек. 2019 вс 16:30
Локомотив
1 : 2
Динамо
01.12.2019 01 дек. 2019 вс 16:30
Локомотив
1
Динамо
2
18.08.2019 18 авг. 2019 вс 19:00
Динамо
1 : 2
Локомотив
18.08.2019 18 авг. 2019 вс 19:00
Динамо
1
Локомотив
2
30.03.2019 30 марта 2019 сб 14:00
Динамо
0 : 1
Локомотив
30.03.2019 30 марта 2019 сб 14:00
Динамо
0
Локомотив
1
14.09.2018 14 сент. 2018 пт 19:30
Локомотив
1 : 1
Динамо
14.09.2018 14 сент. 2018 пт 19:30
Локомотив
1
Динамо
1
14.04.2018 14 апр. 2018 сб 14:00
Динамо
0 : 4
Локомотив
14.04.2018 14 апр. 2018 сб 14:00
Динамо
0
Локомотив
4
01.10.2017 01 окт. 2017 вс 16:30
Локомотив
3 : 0
Динамо
01.10.2017 01 окт. 2017 вс 16:30
Локомотив
3
Динамо
0
30.11.2015 30 нояб. 2015 пн 19:00
Динамо
2 : 2
Локомотив
30.11.2015 30 нояб. 2015 пн 19:00
Динамо
2
Локомотив
2
02.08.2015 02 авг. 2015 вс 13:30
Локомотив
1 : 1
Динамо
02.08.2015 02 авг. 2015 вс 13:30
Локомотив
1
Динамо
1
04.04.2015 04 апр. 2015 сб 14:15
Динамо
2 : 2
Локомотив
04.04.2015 04 апр. 2015 сб 14:15
Динамо
2
Локомотив
2
02.11.2014 02 нояб. 2014 вс 13:30
Локомотив
4 : 2
Динамо
02.11.2014 02 нояб. 2014 вс 13:30
Локомотив
4
Динамо
2
24.11.2013 24 нояб. 2013 вс 12:30
Локомотив
1 : 0
Динамо
24.11.2013 24 нояб. 2013 вс 12:30
Локомотив
1
Динамо
0
21.09.2013 21 сент. 2013 сб 12:30
Динамо
1 : 3
Локомотив
21.09.2013 21 сент. 2013 сб 12:30
Динамо
1
Локомотив
3
09.03.2013 09 марта 2013 сб 12:30
Динамо
1 : 0
Локомотив
09.03.2013 09 марта 2013 сб 12:30
Динамо
1
Локомотив
0
25.08.2012 25 авг. 2012 сб 12:30
Локомотив
2 : 3
Динамо
25.08.2012 25 авг. 2012 сб 12:30
Локомотив
2
Динамо
3
06.05.2012 06 мая 2012 вс 13:00
Динамо
2 : 2
Локомотив
06.05.2012 06 мая 2012 вс 13:00
Динамо
2
Локомотив
2
01.04.2012 01 апр. 2012 вс 17:30
Локомотив
0 : 2
Динамо
01.04.2012 01 апр. 2012 вс 17:30
Локомотив
0
Динамо
2
26.06.2011 26 июня 2011 вс 20:00
Динамо
4 : 1
Локомотив
26.06.2011 26 июня 2011 вс 20:00
Динамо
4
Локомотив
1
12.03.2011 12 марта 2011 сб 18:30
Локомотив
3 : 2
Динамо
12.03.2011 12 марта 2011 сб 18:30
Локомотив
3
Динамо
2
22.08.2010 22 авг. 2010 вс 15:00
Динамо
3 : 0
Локомотив
22.08.2010 22 авг. 2010 вс 15:00
Динамо
3
Локомотив
0

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