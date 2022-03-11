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Локомотив VS ЦСКА
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Локомотив - ЦСКА: 11 марта 2022 смотреть онлайн
Локомотив
Москва
-:-
Локомотив - ЦСКА: 11 марта 2022 смотреть онлайн
ЦСКА
Москва
РПЛ, 21 тур
РПЛ,
21 тур
Россия
11 марта 2022, -:- МСК
11.03.2022, -:- МСК
пятница
Составы
События
Прошлые матчи
Новости
Травмы
Прогнозы
Предварительный состав
Подробнее
Локомотив
мин
1
Гилерме
Гилерме
14
Чорлука
Ведран Чорлука
3
Пабло
Пабло
37
Магкеев
Станислав Магкеев
94
Рыбчинский
Дмитрий Рыбчинский
45
Сильянов
Александр Сильянов
25
Камано
Франсуа Камано
69
Куликов
Даниил Куликов
7
Крыховяк
Гжегож Крыховяк
17
Жемалетдинов
Рифат Жемалетдинов
9
Смолов
Федор Смолов
Запасные
77
Коченков
Антон Коченков
-
53
Худяков
Даниил Худяков
-
2
Живоглядов
Дмитрий Живоглядов
-
4
Лысцов
Виталий Лысцов
-
27
Серкейра
Мурило Серкейра
-
11
Миранчук
Антон Миранчук
-
74
Черный
Артур Черный
-
38
Титков
Николай Титков
-
82
Петухов
Илья Петухов
-
88
Лисакович
Виталий Лисакович
-
Главный тренер
Марко Николич
ЦСКА
мин
35
Акинфеев
Игорь Акинфеев
71
Тикнизян
Наир Тикнизян
5
Васин
Виктор Васин
78
Дивеев
Игорь Дивеев
2
Фернандес
Марио Фернандес
11
Эджуке
Чидера Эджуке
98
Обляков
Иван Обляков
10
Дзагоев
Алан Дзагоев
88
Бохинен
Эмиль Бохинен
22
Марадишвили
Константин Марадишвили
9
Чалов
Федор Чалов
Запасные
1
Помазун
Илья Помазун
-
14
Набабкин
Кирилл Набабкин
-
42
Щенников
Георгий Щенников
-
62
Карпов
Вадим Карпов
-
3
Фукс
Бруно Фукс
-
7
Ахметов
Ильзат Ахметов
-
17
Сигурдссон
Арнор Сигурдссон
-
32
Рондон
Хосе Саломон Рондон
-
99
Шкурин
Илья Шкурин
-
46
Яковлев
Владислав Яковлев
-
Главный тренер
Ивица Олич
Прошлые матчи
21.04.2021
21 апр. 2021
ср
19:00
Локомотив
3 : 0
ЦСКА
21.04.2021
21 апр. 2021
ср
19:00
Локомотив
3
ЦСКА
0
27.02.2021
27 февр. 2021
сб
19:00
Локомотив
2 : 0
ЦСКА
27.02.2021
27 февр. 2021
сб
19:00
Локомотив
2
ЦСКА
0
27.09.2020
27 сент. 2020
вс
19:00
ЦСКА
0 : 1
Локомотив
27.09.2020
27 сент. 2020
вс
19:00
ЦСКА
0
Локомотив
1
16.07.2020
16 июля 2020
чт
20:30
Локомотив
2 : 1
ЦСКА
16.07.2020
16 июля 2020
чт
20:30
Локомотив
2
ЦСКА
1
28.07.2019
28 июля 2019
вс
19:00
ЦСКА
1 : 0
Локомотив
28.07.2019
28 июля 2019
вс
19:00
ЦСКА
1
Локомотив
0
20.04.2019
20 апр. 2019
сб
19:00
Локомотив
1 : 1
ЦСКА
20.04.2019
20 апр. 2019
сб
19:00
Локомотив
1
ЦСКА
1
07.10.2018
07 окт. 2018
вс
19:00
ЦСКА
0 : 1
Локомотив
07.10.2018
07 окт. 2018
вс
19:00
ЦСКА
0
Локомотив
1
05.11.2017
05 нояб. 2017
вс
16:30
Локомотив
2 : 2
ЦСКА
05.11.2017
05 нояб. 2017
вс
16:30
Локомотив
2
ЦСКА
2
21.07.2017
21 июля 2017
пт
19:30
ЦСКА
1 : 3
Локомотив
21.07.2017
21 июля 2017
пт
19:30
ЦСКА
1
Локомотив
3
26.04.2017
26 апр. 2017
ср
19:30
ЦСКА
4 : 0
Локомотив
26.04.2017
26 апр. 2017
ср
19:30
ЦСКА
4
Локомотив
0
23.10.2016
23 окт. 2016
вс
16:30
Локомотив
1 : 0
ЦСКА
23.10.2016
23 окт. 2016
вс
16:30
Локомотив
1
ЦСКА
0
16.04.2016
16 апр. 2016
сб
17:00
Локомотив
1 : 1
ЦСКА
16.04.2016
16 апр. 2016
сб
17:00
Локомотив
1
ЦСКА
1
26.09.2015
26 сент. 2015
сб
14:00
ЦСКА
1 : 1
Локомотив
26.09.2015
26 сент. 2015
сб
14:00
ЦСКА
1
Локомотив
1
10.05.2015
10 мая 2015
вс
13:30
Локомотив
1 : 3
ЦСКА
10.05.2015
10 мая 2015
вс
13:30
Локомотив
1
ЦСКА
3
21.09.2014
21 сент. 2014
вс
12:30
ЦСКА
1 : 0
Локомотив
21.09.2014
21 сент. 2014
вс
12:30
ЦСКА
1
Локомотив
0
15.05.2014
15 мая 2014
чт
17:30
ЦСКА
1 : 0
Локомотив
15.05.2014
15 мая 2014
чт
17:30
ЦСКА
1
Локомотив
0
28.07.2013
28 июля 2013
вс
12:30
Локомотив
1 : 2
ЦСКА
28.07.2013
28 июля 2013
вс
12:30
Локомотив
1
ЦСКА
2
12.05.2013
12 мая 2013
вс
12:30
Локомотив
1 : 4
ЦСКА
12.05.2013
12 мая 2013
вс
12:30
Локомотив
1
ЦСКА
4
04.11.2012
04 нояб. 2012
вс
12:30
ЦСКА
2 : 1
Локомотив
04.11.2012
04 нояб. 2012
вс
12:30
ЦСКА
2
Локомотив
1
02.05.2012
02 мая 2012
ср
19:45
Локомотив
0 : 3
ЦСКА
02.05.2012
02 мая 2012
ср
19:45
Локомотив
0
ЦСКА
3
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