Локомотив - ЦСКА: 11 марта 2022 смотреть онлайн

Локомотив
Москва
-:-

Локомотив - ЦСКА: 11 марта 2022 смотреть онлайн

ЦСКА
Москва
РПЛ, 21 тур

РПЛ,

21 тур

Россия
11 марта 2022, -:- МСК
11.03.2022, -:- МСК
пятница
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Предварительный состав

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Локомотив
мин
1
Гилерме
Гилерме
14
Чорлука
Ведран Чорлука
3
Пабло
Пабло
37
Магкеев
Станислав Магкеев
94
Рыбчинский
Дмитрий Рыбчинский
45
Сильянов
Александр Сильянов
25
Камано
Франсуа Камано
69
Куликов
Даниил Куликов
7
Крыховяк
Гжегож Крыховяк
17
Жемалетдинов
Рифат Жемалетдинов
9
Смолов
Федор Смолов
Запасные
77
Коченков
Антон Коченков
-
53
Худяков
Даниил Худяков
-
2
Живоглядов
Дмитрий Живоглядов
-
4
Лысцов
Виталий Лысцов
-
27
Серкейра
Мурило Серкейра
-
11
Миранчук
Антон Миранчук
-
74
Черный
Артур Черный
-
38
Титков
Николай Титков
-
82
Петухов
Илья Петухов
-
88
Лисакович
Виталий Лисакович
-
Главный тренер
Марко Николич
ЦСКА
мин
35
Акинфеев
Игорь Акинфеев
71
Тикнизян
Наир Тикнизян
5
Васин
Виктор Васин
78
Дивеев
Игорь Дивеев
2
Фернандес
Марио Фернандес
11
Эджуке
Чидера Эджуке
98
Обляков
Иван Обляков
10
Дзагоев
Алан Дзагоев
88
Бохинен
Эмиль Бохинен
22
Марадишвили
Константин Марадишвили
9
Чалов
Федор Чалов
Запасные
1
Помазун
Илья Помазун
-
14
Набабкин
Кирилл Набабкин
-
42
Щенников
Георгий Щенников
-
62
Карпов
Вадим Карпов
-
3
Фукс
Бруно Фукс
-
7
Ахметов
Ильзат Ахметов
-
17
Сигурдссон
Арнор Сигурдссон
-
32
Рондон
Хосе Саломон Рондон
-
99
Шкурин
Илья Шкурин
-
46
Яковлев
Владислав Яковлев
-
Главный тренер
Ивица Олич

Прошлые матчи

21.04.2021 21 апр. 2021 ср 19:00
Локомотив
3 : 0
ЦСКА
21.04.2021 21 апр. 2021 ср 19:00
Локомотив
3
ЦСКА
0
27.02.2021 27 февр. 2021 сб 19:00
Локомотив
2 : 0
ЦСКА
27.02.2021 27 февр. 2021 сб 19:00
Локомотив
2
ЦСКА
0
27.09.2020 27 сент. 2020 вс 19:00
ЦСКА
0 : 1
Локомотив
27.09.2020 27 сент. 2020 вс 19:00
ЦСКА
0
Локомотив
1
16.07.2020 16 июля 2020 чт 20:30
Локомотив
2 : 1
ЦСКА
16.07.2020 16 июля 2020 чт 20:30
Локомотив
2
ЦСКА
1
28.07.2019 28 июля 2019 вс 19:00
ЦСКА
1 : 0
Локомотив
28.07.2019 28 июля 2019 вс 19:00
ЦСКА
1
Локомотив
0
20.04.2019 20 апр. 2019 сб 19:00
Локомотив
1 : 1
ЦСКА
20.04.2019 20 апр. 2019 сб 19:00
Локомотив
1
ЦСКА
1
07.10.2018 07 окт. 2018 вс 19:00
ЦСКА
0 : 1
Локомотив
07.10.2018 07 окт. 2018 вс 19:00
ЦСКА
0
Локомотив
1
05.11.2017 05 нояб. 2017 вс 16:30
Локомотив
2 : 2
ЦСКА
05.11.2017 05 нояб. 2017 вс 16:30
Локомотив
2
ЦСКА
2
21.07.2017 21 июля 2017 пт 19:30
ЦСКА
1 : 3
Локомотив
21.07.2017 21 июля 2017 пт 19:30
ЦСКА
1
Локомотив
3
26.04.2017 26 апр. 2017 ср 19:30
ЦСКА
4 : 0
Локомотив
26.04.2017 26 апр. 2017 ср 19:30
ЦСКА
4
Локомотив
0
23.10.2016 23 окт. 2016 вс 16:30
Локомотив
1 : 0
ЦСКА
23.10.2016 23 окт. 2016 вс 16:30
Локомотив
1
ЦСКА
0
16.04.2016 16 апр. 2016 сб 17:00
Локомотив
1 : 1
ЦСКА
16.04.2016 16 апр. 2016 сб 17:00
Локомотив
1
ЦСКА
1
26.09.2015 26 сент. 2015 сб 14:00
ЦСКА
1 : 1
Локомотив
26.09.2015 26 сент. 2015 сб 14:00
ЦСКА
1
Локомотив
1
10.05.2015 10 мая 2015 вс 13:30
Локомотив
1 : 3
ЦСКА
10.05.2015 10 мая 2015 вс 13:30
Локомотив
1
ЦСКА
3
21.09.2014 21 сент. 2014 вс 12:30
ЦСКА
1 : 0
Локомотив
21.09.2014 21 сент. 2014 вс 12:30
ЦСКА
1
Локомотив
0
15.05.2014 15 мая 2014 чт 17:30
ЦСКА
1 : 0
Локомотив
15.05.2014 15 мая 2014 чт 17:30
ЦСКА
1
Локомотив
0
28.07.2013 28 июля 2013 вс 12:30
Локомотив
1 : 2
ЦСКА
28.07.2013 28 июля 2013 вс 12:30
Локомотив
1
ЦСКА
2
12.05.2013 12 мая 2013 вс 12:30
Локомотив
1 : 4
ЦСКА
12.05.2013 12 мая 2013 вс 12:30
Локомотив
1
ЦСКА
4
04.11.2012 04 нояб. 2012 вс 12:30
ЦСКА
2 : 1
Локомотив
04.11.2012 04 нояб. 2012 вс 12:30
ЦСКА
2
Локомотив
1
02.05.2012 02 мая 2012 ср 19:45
Локомотив
0 : 3
ЦСКА
02.05.2012 02 мая 2012 ср 19:45
Локомотив
0
ЦСКА
3

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