Матч завершен
Локомотив
Москва
1:0
Матч завершен
ЦСКА
Москва
РПЛ, 7 тур

РПЛ,

7 тур

Россия
16 апр. 2004, 23:00 МСК
16.04.2004, 23:00 МСК
пятница
Составы