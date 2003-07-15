Матч завершен
Локомотив
Москва
1:3
Матч завершен
ЦСКА
Москва
РПЛ, 24 тур

РПЛ,

24 тур

Россия
14 июля 2003, 23:00 МСК
14.07.2003, 23:00 МСК
понедельник
Составы