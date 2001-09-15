Матч завершен
Локомотив
Москва
3:2
Матч завершен
ЦСКА
Москва
РПЛ, 24 тур

РПЛ,

24 тур

Россия
14 сент. 2001, 23:00 МСК
14.09.2001, 23:00 МСК
пятница
Составы