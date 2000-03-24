Матч завершен
Локомотив
Москва
1:0
Матч завершен
ЦСКА
Москва
РПЛ, 1 тур

РПЛ,

1 тур

Россия
24 марта 2000, -:- МСК
24.03.2000, -:- МСК
пятница
Составы