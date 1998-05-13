Матч завершен
Локомотив
Москва
2:1
Матч завершен
ЦСКА
Москва
РПЛ, 3 тур

РПЛ,

3 тур

Россия
12 мая 1998, 23:00 МСК
12.05.1998, 23:00 МСК
вторник
Составы