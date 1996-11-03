Матч завершен
Локомотив
Москва
1:2
Матч завершен
ЦСКА
Москва
РПЛ, 34 тур

РПЛ,

34 тур

Россия
3 нояб. 1996, -:- МСК
3.11.1996, -:- МСК
воскресенье
Составы