Матч завершен
Локомотив
Москва
0:1
Матч завершен
ЦСКА
Москва
РПЛ, 15 тур

РПЛ,

15 тур

Россия
7 июля 1995, 23:00 МСК
7.07.1995, 23:00 МСК
пятница
Составы