Матч завершен
Локомотив
Москва
1:0
Матч завершен
ЦСКА
Москва
РПЛ, 19 тур

РПЛ,

19 тур

Россия
8 авг. 1994, 23:00 МСК
8.08.1994, 23:00 МСК
понедельник
Составы