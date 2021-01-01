Матч завершен
Локомотив
Москва
2:0
Матч завершен
ЦСКА
Москва
РПЛ, 7 тур

РПЛ,

7 тур

Россия
16 апр. 1993, 23:00 МСК
16.04.1993, 23:00 МСК
пятница
Составы