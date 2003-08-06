Матч завершен
Локомотив
Москва
1:0
Матч завершен
Черноморец
Новороссийск
РПЛ, 20 тур

РПЛ,

20 тур

Россия
5 авг. 2003, 23:00 МСК
5.08.2003, 23:00 МСК
вторник
Составы