Матч завершен
Локомотив
Москва
4:0
Матч завершен
Черноморец
Новороссийск
РПЛ, 13 тур

РПЛ,

13 тур

Россия
15 июня 2001, 23:00 МСК
15.06.2001, 23:00 МСК
пятница
Составы