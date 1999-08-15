Матч завершен
Локомотив
Москва
2:1
Матч завершен
Черноморец
Новороссийск
РПЛ, 20 тур

РПЛ,

20 тур

Россия
14 авг. 1999, 23:00 МСК
14.08.1999, 23:00 МСК
суббота
Составы