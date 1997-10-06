Матч завершен
Локомотив
Москва
2:1
Матч завершен
Черноморец
Новороссийск
РПЛ, 30 тур

РПЛ,

30 тур

Россия
5 окт. 1997, 23:00 МСК
5.10.1997, 23:00 МСК
воскресенье
Составы