Матч завершен
Локомотив
Москва
3:1
Матч завершен
Балтика
Калининград
РПЛ, 13 тур

РПЛ,

13 тур

Россия
17 мая 1996, 23:00 МСК
17.05.1996, 23:00 МСК
пятница
Составы