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Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Олимпиада
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Матч завершен
Локомотив
Москва
0:2
Матч завершен
Байер
Леверкузен
Жемалетдинов 11
Бендер 54
Лига чемпионов, 5 тур
Лига чемпионов,
5 тур
26 нояб. 2019, 20:55 МСК
26.11.2019, 20:55 МСК
вторник
Майкл Оливер
Майкл Оливер
Главный Судья
Составы
Локомотив
мин
1
Гилерме
Гилерме
90
31
Рыбус
Мацей Рыбус
90
5
Хеведес
Бенедикт Хеведес
90
14
Чорлука
Ведран Чорлука
90
20
Игнатьев
Владислав Игнатьев
90
6
Баринов
Дмитрий Баринов
90
7
Крыховяк
Гжегож Крыховяк
90
11
Миранчук
Антон Миранчук
90
59
Миранчук
Алексей Миранчук
90
96
Жемалетдинов
Рифат Жемалетдинов
11'
11'
65
24
Эдер
Эдер
78
Запасные
77
Коченков
Антон Коченков
33
Кверквелия
Соломон Кверквелия
3
Идову
Брайан Идову
4
Серкейра
Мурило Серкейра
18
Коломейцев
Александр Коломейцев
69
Куликов
Даниил Куликов
9
Смолов
Федор Смолов
Байер
мин
1
Градецки
Лукаш Градецки
90
18
Венделл
Венделл
90
5
Бендер
Свен Бендер
54'
54'
90
4
Та
Джонатан Та
90
3
Рецос
Панайотис Рецос
90
27
Диаби
Мусса Диаби
90
10
Демирбай
Керем Демирбай
90
20
Арангис
Чарлес Арангис
90
38
Беллараби
Карим Беллараби
77
31
Фолланд
Кевин Фолланд
90
9
Бэйли
Леон Бэйли
46
Запасные
28
Озкан
Рамазан Озкан
36
Ломб
Никлас Ломб
6
Драгович
Александар Драгович
15
Баумгартлингер
Юлиан Баумгартлингер
8
Бендер
Ларс Бендер
13
Аларио
Лукас Аларио
7
Паулиньо
Паулиньо