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Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Олимпиада
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Матч завершен
Локомотив
Москва
0:2
Матч завершен
Атлетико
Мадрид
Фелиш 48
Томас 58
Лига чемпионов, 2 тур
Лига чемпионов,
2 тур
1 окт. 2019, 22:00 МСК
1.10.2019, 22:00 МСК
вторник
Орель Гринфилд
Орель Гринфилд
Главный Судья
Составы
Локомотив
мин
1
Гилерме
Гилерме
90
31
Рыбус
Мацей Рыбус
90
5
Хеведес
Бенедикт Хеведес
90
14
Чорлука
Ведран Чорлука
90
20
Игнатьев
Владислав Игнатьев
79
23
Мариу
Жоау Мариу
90
6
Баринов
Дмитрий Баринов
90
4
Серкейра
Мурило Серкейра
90
7
Крыховяк
Гжегож Крыховяк
90
96
Жемалетдинов
Рифат Жемалетдинов
33
9
Смолов
Федор Смолов
83
Запасные
77
Коченков
Антон Коченков
33
Кверквелия
Соломон Кверквелия
3
Идову
Брайан Идову
34
Магкеев
Станислав Магкеев
18
Коломейцев
Александр Коломейцев
69
Джорджевич
Лука Джорджевич
31
Эдер
Эдер
Атлетико
мин
13
Облак
Ян Облак
90
28
Фелипе
Аугусто Фелипе
90
2
Хименес
Хосе-Мария Хименес
90
4
Ариас
Сантьяго Ариас
90
12
Лоди
Ренан Лоди
90
8
Ньигес
Сауль Ньигес
90
5
Томас
Томас
58'
58'
90
6
Коке
Коке
87
7
Фелиш
Жоау Фелиш
48'
48'
84
19
Коста
Диего Коста
77
9
Мората
Альваро Мората
90
Запасные
1
Адан
Антонио Адан
15
Савич
Стефан Савич
23
Триппьер
Киран Триппьер
22
Эрмосо
Марио Эрмосо
16
Эррера
Эктор Эррера
11
Лемар
Тома Лемар
37
Корреа
Анхель Корреа