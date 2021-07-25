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Локомотив VS Арсенал
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Локомотив - Арсенал: 25 июля 2021 смотреть онлайн
Локомотив
Москва
-:-
Локомотив - Арсенал: 25 июля 2021 смотреть онлайн
Арсенал
Тула
РПЛ, 1 тур
РПЛ,
1 тур
Россия
25 июля 2021, -:- МСК
25.07.2021, -:- МСК
воскресенье
Составы
События
Прошлые матчи
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Травмы
Прогнозы
Предварительный состав
Подробнее
Локомотив
мин
1
Гилерме
Гилерме
14
Чорлука
Ведран Чорлука
3
Пабло
Пабло
37
Магкеев
Станислав Магкеев
94
Рыбчинский
Дмитрий Рыбчинский
45
Сильянов
Александр Сильянов
25
Камано
Франсуа Камано
69
Куликов
Даниил Куликов
7
Крыховяк
Гжегож Крыховяк
17
Жемалетдинов
Рифат Жемалетдинов
9
Смолов
Федор Смолов
Запасные
77
Коченков
Антон Коченков
-
53
Худяков
Даниил Худяков
-
2
Живоглядов
Дмитрий Живоглядов
-
4
Лысцов
Виталий Лысцов
-
27
Серкейра
Мурило Серкейра
-
11
Миранчук
Антон Миранчук
-
74
Черный
Артур Черный
-
38
Титков
Николай Титков
-
82
Петухов
Илья Петухов
-
88
Лисакович
Виталий Лисакович
-
Главный тренер
Марко Николич
Арсенал
мин
50
Шамов
Егор Шамов
14
Хагуш
Анри Хагуш
6
Беляев
Максим Беляев
92
Рассказов
Николай Рассказов
10
Кангва
Эванс Кангва
21
Коновалов
Игорь Коновалов
20
Чаушич
Горан Чаушич
7
Ломовицкий
Александр Ломовицкий
15
Ковалев
Юрий Ковалев
82
Хлусевич
Даниил Хлусевич
48
Луценко
Евгений Луценко
Запасные
1
Нигматуллин
Артур Нигматуллин
-
36
Левашов
Михаил Левашов
-
28
Пантелеев
Владислав Пантелеев
-
44
Кангва
Кингс Кангва
-
18
Громыко
Валерий Громыко
-
13
Панченко
Кирилл Панченко
-
Главный тренер
Дмитрий Парфенов
Прошлые матчи
08.03.2021
08 марта 2021
пн
14:00
Арсенал
0 : 3
Локомотив
08.03.2021
08 марта 2021
пн
14:00
Арсенал
0
Локомотив
3
21.11.2020
21 нояб. 2020
сб
19:00
Локомотив
1 : 0
Арсенал
21.11.2020
21 нояб. 2020
сб
19:00
Локомотив
1
Арсенал
0
06.12.2019
06 дек. 2019
пт
19:30
Арсенал
4 : 0
Локомотив
06.12.2019
06 дек. 2019
пт
19:30
Арсенал
4
Локомотив
0
06.10.2019
06 окт. 2019
вс
14:00
Локомотив
2 : 1
Арсенал
06.10.2019
06 окт. 2019
вс
14:00
Локомотив
2
Арсенал
1
04.05.2019
04 мая 2019
сб
19:00
Арсенал
2 : 0
Локомотив
04.05.2019
04 мая 2019
сб
19:00
Арсенал
2
Локомотив
0
03.11.2018
03 нояб. 2018
сб
14:00
Локомотив
3 : 1
Арсенал
03.11.2018
03 нояб. 2018
сб
14:00
Локомотив
3
Арсенал
1
13.05.2018
13 мая 2018
вс
14:00
Арсенал
2 : 0
Локомотив
13.05.2018
13 мая 2018
вс
14:00
Арсенал
2
Локомотив
0
18.07.2017
18 июля 2017
вт
19:30
Локомотив
1 : 0
Арсенал
18.07.2017
18 июля 2017
вт
19:30
Локомотив
1
Арсенал
0
16.04.2017
16 апр. 2017
вс
17:30
Арсенал
0 : 3
Локомотив
16.04.2017
16 апр. 2017
вс
17:30
Арсенал
0
Локомотив
3
01.10.2016
01 окт. 2016
сб
17:00
Локомотив
1 : 1
Арсенал
01.10.2016
01 окт. 2016
сб
17:00
Локомотив
1
Арсенал
1
14.03.2015
14 марта 2015
сб
19:00
Локомотив
0 : 1
Арсенал
14.03.2015
14 марта 2015
сб
19:00
Локомотив
0
Арсенал
1
10.08.2014
10 авг. 2014
вс
18:30
Арсенал
0 : 2
Локомотив
10.08.2014
10 авг. 2014
вс
18:30
Арсенал
0
Локомотив
2
Новости
Шесть историй про «Ахмат» и драки
#Ахмат
27 мая, 23:12
10 легионеров РПЛ, которые едут на Евро
#Евро-2020
26 мая, 21:05
Мухин резонансно уходит из «Локо» в ЦСКА. Сделку делает агент, который уже уводил из клуба молодых и чуть не продал Миранчука в «Рубин»
#Максим Мухин
19 мая, 18:48
«Уфа» и «Арсенал» из-за жары сыграли позже «Ротора». Все по регламенту, но они знали результат соперника
#РПЛ
16 мая, 17:57
Моя главная эмоция от этого сезона РПЛ. Авторы «Гола» грустят из-за Чалова и сравнивают русский футбол с шоу Эрика Андре
#РПЛ
16 мая, 17:00
👑 Господство «Локо» в Кубке – уже девятый. Столько нет у «Ливерпуля», «Челси» и «Интера»
#Кубок России
12 мая, 22:40
Так, что теперь по еврокубкам от России после победы «Локо» в Кубке? Все расклады очень коротко
#Лига Европы
12 мая, 22:35
Все расклады на последний тур РПЛ. Матчей без интриги всего два
#РПЛ
10 мая, 21:40
#
Новости матча
Московские клубы попросили Собянина пускать на стадион болельщиков, сделавших прививку от коронавируса
21 июня, 13:10
РПЛ опубликовала календарь на новый сезон. ЦСКА и «Спартак» сыграют в сентябре и феврале
15 июня, 14:58
«Локомотив» продлил контракт с Ротенбергом, который не играл с декабря 2018-го
07 июня, 16:17
Из «Локомотива» уйдет начальник команды Сухина. СМИ связали это с изменением клубной стратегии развития
03 июня, 14:29
Девять футболистов дисквалифицированы после драки в матче молодежек «Ахмата» и «Локомотива»
03 июня, 10:53
Эдер уходит из «Локомотива». Он забил золотой гол в сезоне-2017/18
28 мая, 12:59
Матч молодежек «Локомотива» и «Ахмата» закончился массовой дракой
27 мая, 16:34
Гильерме – лучший вратарь сезона РПЛ. Он не едет на Евро
26 мая, 12:08