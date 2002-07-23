Матч завершен
Локомотив
Москва
0:0
Матч завершен
Анжи
Махачкала
РПЛ, 16 тур

РПЛ,

16 тур

Россия
22 июля 2002, 23:00 МСК
22.07.2002, 23:00 МСК
понедельник
Составы