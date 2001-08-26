Матч завершен
Локомотив
Москва
4:0
Матч завершен
Анжи
Махачкала
РПЛ, 23 тур

РПЛ,

23 тур

Россия
25 авг. 2001, 23:00 МСК
25.08.2001, 23:00 МСК
суббота
Составы