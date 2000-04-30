Матч завершен
Локомотив
Москва
1:0
Матч завершен
Анжи
Махачкала
РПЛ, 6 тур

РПЛ,

6 тур

Россия
29 апр. 2000, 23:00 МСК
29.04.2000, 23:00 МСК
суббота
Составы