Матч завершен
Локомотив
Москва
3:0
Матч завершен
Алания
Владикавказ
РПЛ, 12 тур

РПЛ,

12 тур

Россия
17 июня 2005, 23:00 МСК
17.06.2005, 23:00 МСК
пятница
Составы