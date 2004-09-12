Матч завершен
Локомотив
Москва
3:0
Матч завершен
Алания
Владикавказ
РПЛ, 22 тур

РПЛ,

22 тур

Россия
11 сент. 2004, 23:00 МСК
11.09.2004, 23:00 МСК
суббота
Составы