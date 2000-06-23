Матч завершен
Локомотив
Москва
1:0
Матч завершен
Алания
Владикавказ
РПЛ, 14 тур

РПЛ,

14 тур

Россия
22 июня 2000, 23:00 МСК
22.06.2000, 23:00 МСК
четверг
Составы