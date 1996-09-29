Матч завершен
Локомотив
Москва
0:0
Матч завершен
Алания
Владикавказ
РПЛ, 29 тур

РПЛ,

29 тур

Россия
28 сент. 1996, 23:00 МСК
28.09.1996, 23:00 МСК
суббота
Составы