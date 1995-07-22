Локомотив - Алания: 21 июля 1995 смотреть онлайн

Матч завершен
Локомотив
Москва
4:1

Локомотив - Алания: 21 июля 1995 смотреть онлайн

Матч завершен
Алания
Владикавказ
РПЛ, 17 тур

РПЛ,

17 тур

Россия
21 июля 1995, 23:00 МСК
21.07.1995, 23:00 МСК
пятница
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Прошлые матчи
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Прогнозы

Предварительный состав

Локомотив
мин
1
Гилерме
Гилерме
31
Рыбус
Мацей Рыбус
14
Чорлука
Ведран Чорлука
3
Пабло
Пабло
2
Живоглядов
Дмитрий Живоглядов
69
Куликов
Даниил Куликов
7
Крыховяк
Гжегож Крыховяк
76
Мухин
Максим Мухин
17
Жемалетдинов
Рифат Жемалетдинов
25
Камано
Франсуа Камано
88
Лисакович
Виталий Лисакович
Запасные
77
Коченков
Антон Коченков
-
60
Савин
Андрей Савин
-
4
Лысцов
Виталий Лысцов
-
37
Магкеев
Станислав Магкеев
-
27
Серкейра
Мурило Серкейра
-
45
Сильянов
Александр Сильянов
-
6
Баринов
Дмитрий Баринов
-
74
Черный
Артур Черный
-
38
Титков
Николай Титков
-
9
Смолов
Федор Смолов
-
19
Эдер
Эдер
-
92
Агеев
Михаил Агеев
-
Алания
мин
77
Хабалов
Алан Хабалов
1
Солдатенко
Ростислав Солдатенко
97
Магомедов
Бутта Магомедов
21
Кокоев
Батрадз Кокоев
8
Хугаев
Алан Хугаев
15
Кочиев
Хетаг Кочиев
18
Кобесов
Давид Кобесов
11
Хубулов
Владимир Хубулов
3
Шавлохов
Давид Шавлохов
88
Кобесов
Дмитрий Кобесов
14
Машуков
Ислам Машуков
Запасные
31
Натабашвили
Георгий Натабашвили
-
7
Зураев
Эльбрус Зураев
-
5
Багаев
Алан Багаев
-
19
Бутаев
Аллон Бутаев
-
70
Гурциев
Батраз Гурциев
-
17
Дзахов
Давид Дзахов
-
80
Хосонов
Хетаг Хосонов
-
9
Суанов
Руслан Суанов
-
99
Гиоргобиани
Николай Гиоргобиани
-
27
Гогниев
Руслан Гогниев
-
12
Sodiq Anthony Rasheed
Sodiq Anthony Rasheed
-
27
Ruslan Gogniev
Ruslan Gogniev
-

События

Матч окончен 4:1

Прошлые матчи

01.12.2012 01 дек. 2012 сб 15:00
Алания
0 : 1
Локомотив
01.12.2012 01 дек. 2012 сб 15:00
Алания
0
Локомотив
1
11.08.2012 11 авг. 2012 сб 16:00
Локомотив
2 : 2
Алания
11.08.2012 11 авг. 2012 сб 16:00
Локомотив
2
Алания
2
07.11.2010 07 нояб. 2010 вс 16:30
Алания
0 : 0
Локомотив
07.11.2010 07 нояб. 2010 вс 16:30
Алания
0
Локомотив
0
18.07.2010 18 июля 2010 вс 19:30
Локомотив
3 : 0
Алания
18.07.2010 18 июля 2010 вс 19:30
Локомотив
3
Алания
0
22.10.2005 22 окт. 2005 сб 23:00
Алания
0 : 0
Локомотив
22.10.2005 22 окт. 2005 сб 23:00
Алания
0
Локомотив
0
17.06.2005 17 июня 2005 пт 23:00
Локомотив
3 : 0
Алания
17.06.2005 17 июня 2005 пт 23:00
Локомотив
3
Алания
0
11.09.2004 11 сент. 2004 сб 23:00
Локомотив
3 : 0
Алания
11.09.2004 11 сент. 2004 сб 23:00
Локомотив
3
Алания
0
14.05.2004 14 мая 2004 пт 23:00
Алания
1 : 2
Локомотив
14.05.2004 14 мая 2004 пт 23:00
Алания
1
Локомотив
2
24.09.2003 24 сент. 2003 ср 23:00
Локомотив
2 : 0
Алания
24.09.2003 24 сент. 2003 ср 23:00
Локомотив
2
Алания
0
18.04.2003 18 апр. 2003 пт 23:00
Алания
3 : 2
Локомотив
18.04.2003 18 апр. 2003 пт 23:00
Алания
3
Локомотив
2
06.11.2002 06 нояб. 2002 ср -:-
Алания
1 : 1
Локомотив
06.11.2002 06 нояб. 2002 ср -:-
Алания
1
Локомотив
1
08.03.2002 08 марта 2002 пт -:-
Локомотив
1 : 0
Алания
08.03.2002 08 марта 2002 пт -:-
Локомотив
1
Алания
0
17.08.2001 17 авг. 2001 пт 23:00
Алания
1 : 1
Локомотив
17.08.2001 17 авг. 2001 пт 23:00
Алания
1
Локомотив
1
04.05.2001 04 мая 2001 пт 23:00
Локомотив
3 : 1
Алания
04.05.2001 04 мая 2001 пт 23:00
Локомотив
3
Алания
1
20.10.2000 20 окт. 2000 пт 23:00
Алания
0 : 0
Локомотив
20.10.2000 20 окт. 2000 пт 23:00
Алания
0
Локомотив
0
22.06.2000 22 июня 2000 чт 23:00
Локомотив
1 : 0
Алания
22.06.2000 22 июня 2000 чт 23:00
Локомотив
1
Алания
0
10.09.1999 10 сент. 1999 пт 23:00
Алания
0 : 2
Локомотив
10.09.1999 10 сент. 1999 пт 23:00
Алания
0
Локомотив
2
28.05.1999 28 мая 1999 пт 23:00
Локомотив
4 : 1
Алания
28.05.1999 28 мая 1999 пт 23:00
Локомотив
4
Алания
1
03.10.1998 03 окт. 1998 сб 23:00
Алания
1 : 2
Локомотив
03.10.1998 03 окт. 1998 сб 23:00
Алания
1
Локомотив
2
16.06.1998 16 июня 1998 вт 23:00
Локомотив
0 : 0
Алания
16.06.1998 16 июня 1998 вт 23:00
Локомотив
0
Алания
0

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