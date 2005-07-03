Матч завершен
Локомотив
Москва
4:0
Матч завершен
Ахмат
Грозный
РПЛ, 14 тур

РПЛ,

14 тур

Россия
2 июля 2005, 23:00 МСК
2.07.2005, 23:00 МСК
суббота
Составы