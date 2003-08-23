Матч завершен
Локомотив
Москва
2:1
Матч завершен
Сатурн
Раменское
РПЛ, 22 тур

РПЛ,

22 тур

Россия
22 авг. 2003, 23:00 МСК
22.08.2003, 23:00 МСК
пятница
Составы