Матч завершен
Локомотив
Москва
3:0
Матч завершен
Сатурн
Раменское
РПЛ, 4 тур

РПЛ,

4 тур

Россия
25 апр. 1999, 23:00 МСК
25.04.1999, 23:00 МСК
воскресенье
Составы