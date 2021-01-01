Матч завершен
Локомотив
Москва
2:1
Матч завершен
Лада-Тольятти
Тольятти
РПЛ, 28 тур

РПЛ,

28 тур

Россия
23 окт. 1994, -:- МСК
23.10.1994, -:- МСК
воскресенье
Составы