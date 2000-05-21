Локомотив НН - Зенит: 11 июля 1992 смотреть онлайн

Матч завершен
Локомотив НН
Нижний Новгород
0:0

Локомотив НН - Зенит: 11 июля 1992 смотреть онлайн

Матч завершен
Зенит
Санкт-Петербург
РПЛ, 14 тур

РПЛ,

14 тур

Россия
11 июля 1992, 23:00 МСК
11.07.1992, 23:00 МСК
суббота
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Предварительный состав

Зенит
мин
99
Лунев
Андрей Лунев
3
Дуглас Сантос
Дуглас Сантос
6
Ловрен
Деян Ловрен
44
Ракицкий
Ярослав Ракицкий
15
Караваев
Вячеслав Караваев
5
Барриос
Вильмар Барриос
27
Оздоев
Магомед Оздоев
14
Кузяев
Далер Кузяев
20
Вендел
Вендел
22
Дзюба
Артем Дзюба
7
Азмун
Сердар Азмун
Запасные
86
Рыбиков
Николай Рыбиков
-
71
Одоевский
Даниил Одоевский
-
18
Жирков
Юрий Жирков
-
2
Чистяков
Дмитрий Чистяков
-
4
Круговой
Данил Круговой
-
94
Хотулев
Данила Хотулев
-
21
Ерохин
Александр Ерохин
-
19
Сутормин
Алексей Сутормин
-
17
Мостовой
Андрей Мостовой
-
64
Кравцов
Кирилл Кравцов
-
8
Малком
Малком
-
92
Шамкин
Даниил Шамкин
-

События

Матч окончен 0:0

Прошлые матчи

21.05.2000 21 мая 2000 вс 23:00
Зенит
2 : 0
Локомотив НН
21.05.2000 21 мая 2000 вс 23:00
Зенит
2
Локомотив НН
0
07.04.2000 07 апр. 2000 пт 23:00
Локомотив НН
1 : 2
Зенит
07.04.2000 07 апр. 2000 пт 23:00
Локомотив НН
1
Зенит
2
10.09.1999 10 сент. 1999 пт 23:00
Зенит
1 : 0
Локомотив НН
10.09.1999 10 сент. 1999 пт 23:00
Зенит
1
Локомотив НН
0
28.05.1999 28 мая 1999 пт 23:00
Локомотив НН
1 : 0
Зенит
28.05.1999 28 мая 1999 пт 23:00
Локомотив НН
1
Зенит
0
09.11.1997 09 нояб. 1997 вс -:-
Локомотив НН
2 : 2
Зенит
09.11.1997 09 нояб. 1997 вс -:-
Локомотив НН
2
Зенит
2
08.07.1997 08 июля 1997 вт 23:00
Зенит
1 : 0
Локомотив НН
08.07.1997 08 июля 1997 вт 23:00
Зенит
1
Локомотив НН
0
18.10.1996 18 окт. 1996 пт 23:00
Зенит
2 : 0
Локомотив НН
18.10.1996 18 окт. 1996 пт 23:00
Зенит
2
Локомотив НН
0
05.07.1996 05 июля 1996 пт 23:00
Локомотив НН
2 : 1
Зенит
05.07.1996 05 июля 1996 пт 23:00
Локомотив НН
2
Зенит
1
11.07.1992 11 июля 1992 сб 23:00
Локомотив НН
0 : 0
Зенит
11.07.1992 11 июля 1992 сб 23:00
Локомотив НН
0
Зенит
0
25.04.1992 25 апр. 1992 сб 23:00
Зенит
1 : 1
Локомотив НН
25.04.1992 25 апр. 1992 сб 23:00
Зенит
1
Локомотив НН
1

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