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Локомотив НН VS Урал
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Локомотив НН - Урал: 01 апреля 1994 смотреть онлайн
Матч завершен
Локомотив НН
Нижний Новгород
1:0
Локомотив НН - Урал: 01 апреля 1994 смотреть онлайн
Матч завершен
Урал
Екатеринбург
РПЛ, 5 тур
РПЛ,
5 тур
Россия
1 апр. 1994, 23:00 МСК
1.04.1994, 23:00 МСК
пятница
Составы
События
Прошлые матчи
Новости
Травмы
Прогнозы
Предварительный состав
Урал
мин
28
Коновалов
Иван Коновалов
13
Калинин
Игорь Калинин
4
Страндберг
Стефан Страндберг
93
Герасимов
Алексей Герасимов
15
Кулаков
Денис Кулаков
40
Гаджимурадов
Рамазан Гаджимурадов
6
Аугустыняк
Рафал Аугустыняк
18
Йовичич
Бранко Йовичич
10
Бикфалви
Эрик Бикфалви
5
Егорычев
Андрей Егорычев
55
Максименко
Артем Максименко
Запасные
31
Годзюр
Ярослав Годзюр
-
44
Рыков
Владимир Рыков
-
22
Адамов
Арсен Адамов
-
8
Емельянов
Роман Емельянов
-
30
Евсеев
Алексей Евсеев
-
21
Подберезкин
Вячеслав Подберезкин
-
95
Магомадов
Чингиз Магомадов
-
19
Мишкич
Даниэль Мишкич
-
9
Погребняк
Павел Погребняк
-
20
Панюков
Андрей Панюков
-
17
Ибрахимай
Ильдрен Ибрахимай
-
События
Матч окончен 1:0
Прошлые матчи
23.08.1996
23 авг. 1996
пт
23:00
Локомотив НН
2 : 2
Урал
23.08.1996
23 авг. 1996
пт
23:00
Локомотив НН
2
Урал
2
19.04.1996
19 апр. 1996
пт
23:00
Урал
3 : 0
Локомотив НН
19.04.1996
19 апр. 1996
пт
23:00
Урал
3
Локомотив НН
0
22.09.1995
22 сент. 1995
пт
23:00
Локомотив НН
3 : 1
Урал
22.09.1995
22 сент. 1995
пт
23:00
Локомотив НН
3
Урал
1
08.05.1995
08 мая 1995
пн
23:00
Урал
1 : 0
Локомотив НН
08.05.1995
08 мая 1995
пн
23:00
Урал
1
Локомотив НН
0
17.09.1994
17 сент. 1994
сб
23:00
Урал
3 : 2
Локомотив НН
17.09.1994
17 сент. 1994
сб
23:00
Урал
3
Локомотив НН
2
01.04.1994
01 апр. 1994
пт
23:00
Локомотив НН
1 : 0
Урал
01.04.1994
01 апр. 1994
пт
23:00
Локомотив НН
1
Урал
0
12.07.1993
12 июля 1993
пн
23:00
Урал
1 : 1
Локомотив НН
12.07.1993
12 июля 1993
пн
23:00
Урал
1
Локомотив НН
1
28.03.1993
28 марта 1993
вс
-:-
Локомотив НН
1 : 2
Урал
28.03.1993
28 марта 1993
вс
-:-
Локомотив НН
1
Урал
2
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