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Локомотив НН VS Тюмень
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Локомотив НН - Тюмень: 11 апреля 1997 смотреть онлайн
Матч завершен
Локомотив НН
Нижний Новгород
1:0
Локомотив НН - Тюмень: 11 апреля 1997 смотреть онлайн
Матч завершен
Тюмень
Тюмень
РПЛ, 5 тур
РПЛ,
5 тур
Россия
11 апр. 1997, 23:00 МСК
11.04.1997, 23:00 МСК
пятница
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Прогнозы
События
Матч окончен 1:0
Прошлые матчи
08.08.1997
08 авг. 1997
пт
23:00
Тюмень
2 : 1
Локомотив НН
08.08.1997
08 авг. 1997
пт
23:00
Тюмень
2
Локомотив НН
1
11.04.1997
11 апр. 1997
пт
23:00
Локомотив НН
1 : 0
Тюмень
11.04.1997
11 апр. 1997
пт
23:00
Локомотив НН
1
Тюмень
0
04.08.1995
04 авг. 1995
пт
23:00
Локомотив НН
0 : 0
Тюмень
04.08.1995
04 авг. 1995
пт
23:00
Локомотив НН
0
Тюмень
0
09.06.1995
09 июня 1995
пт
23:00
Тюмень
0 : 0
Локомотив НН
09.06.1995
09 июня 1995
пт
23:00
Тюмень
0
Локомотив НН
0
24.09.1994
24 сент. 1994
сб
23:00
Локомотив НН
2 : 0
Тюмень
24.09.1994
24 сент. 1994
сб
23:00
Локомотив НН
2
Тюмень
0
08.04.1994
08 апр. 1994
пт
23:00
Тюмень
1 : 0
Локомотив НН
08.04.1994
08 апр. 1994
пт
23:00
Тюмень
1
Локомотив НН
0
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