Матч завершен
Локомотив НН
Нижний Новгород
0:1
Матч завершен
Торпедо
Москва
РПЛ, 16 тур

РПЛ,

16 тур

Россия
7 июля 2000, 23:00 МСК
7.07.2000, 23:00 МСК
пятница
Составы